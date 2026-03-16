SHOT: у Лерчек нашли опухоль в мозге

Telegram-канал SHOT сообщил, что у блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, выявили доброкачественную опухоль в мозге. По сведениям канала, новообразование обнаружили после МРТ, сейчас она проходит лучевую терапию и курс химиотерапии в Онкоцентре имени Блохина.

Как пишет SHOT, опухоль сдавливает ткани мозга и вызывает регулярные головные боли. Кроме того, как сообщают авторы материала, у блогера обнаружили осложнение, характерное для четвертой стадии онкологии.

По информации канала, при этом заболевании опухоль распространяется по лимфатическим сосудам, что сопровождается болью в груди, одышкой и сухим кашлем. Также SHOT уточняет, что рак желудка ранее не был выявлен из-за беременности, во время которой проведение подобных исследований невозможно.

Ранее адвокат Юлия Лисановская сообщила, что хирурги провели блогерше еще одну операцию и удалили новообразование в позвонках — теперь она не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, у нее острая потеря зрения на правый глаз.