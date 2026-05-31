Мэрилин Монро: биография и фильмография главной блондинки Голливуда

Мэрилин Монро — имя, которое вот уже более полувека не сходит с уст. Для одних она символ ускользающей красоты и эпохи старого Голливуда, для других — трагическая жертва, чья жизнь, полная блеска и боли, оборвалась при загадочных обстоятельствах. Ее путь от безвестной Нормы Джин до величайшей звезды мирового экрана — история о трудном детстве, невероятном взлете, трех браках, множестве романов, борьбе за самоуважение и вечной загадке смерти, которая до сих пор не дает покоя исследователям.

Трудное детство Нормы Джин: приемные семьи и сиротство

Будущая икона стиля появилась на свет 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Ее назвали Норма Джин Мортенсон. В свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк — мать Глэдис Перл Бейкер рассталась с отцом девочки еще до ее рождения. Из-за тяжелых психических и финансовых проблем Глэдис не могла заботиться о дочери. Норму отдали на воспитание в приемную семью Болендеров, где она прожила до семи лет. Потом 9-летнюю Норму взяла на воспитание лучшая подруга матери Грэйс Макки, но вскоре вышла замуж — и малышка стала лишней. Девочка скиталась по чужим людям, приютам и попадала в семьи, где ей порой доставались лишь тяжелая работа и унижения. Постоянная нестабильность и ощущение собственной ненужности оставили в душе Нормы глубокую психологическую травму.

В 1942 году 16-летняя Норма Джин заключила свой первый брак с 22-летним Джеймсом Догерти. Он должен был стать спасательным кругом для девушки, желавшей вырваться из череды несчастий.

Мэрилин Монро Фото: imago stock&people/Global Look Press

Первые шаги в шоу-бизнесе: карьера модели и смена имени

Толчком к началу карьеры стала случайная встреча на заводе, где во время Второй мировой войны работала Норма Джин. Там ее заметил армейский фотограф Дэвид Коновер и пригласил позировать. Дэвид помогал девушке и предложил стать профессиональной фотомоделью. А кинокарьера ее началась не сразу. Норма заключила короткий контракт с киностудией 20th Century Fox. Начинающей актрисе взяли звучный, легкий для запоминания псевдоним — Мэрилин Монро, взяв фамилию матери (Monroe). Тогда же она развелась с первым мужем, чтобы полностью посвятить себя карьере. Ее первые роли были эпизодическими. Но даже маленькое появление в таких картинах, как «Все о Еве» (1950) и «Асфальтовые джунгли», уже привлекало внимание. Она обладала редкой способностью сиять даже в крошечном эпизоде.

Фильмография: звездные роли и главные фильмы актрисы

Настоящий прорыв случился в 1953 году. В фильме-нуар «Ниагара» она впервые исполнила главную роль, отойдя от образа глуповатой блондинки. Ее героиня — роковая женщина, использующая свою красоту. За ним последовали комедии, закрепившие ее статус секс-символа: «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Как выйти замуж за миллионера», где Мэрилин оттачивала образ очаровательной и наивной блондинки.

Вершиной ее комедийного таланта стала роль Душечки в знаменитом фильме Билли Уайлдера «В джазе только девушки» (1959), принесшая Монро «Золотой глобус». Ее героиня — певица с добрым сердцем и искрометным юмором. Последним завершенным фильмом стала драма «Неприкаянные» (1961), снятая по сценарию ее третьего мужа Артура Миллера, где Монро сыграла трагическую роль отчаявшейся женщины.

Кадр из фильма «В джазе только девушки» Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Личная жизнь: три брака и романы с известными мужчинами

Личная жизнь Мэрилин Монро была такой же яркой, как и карьера. Она трижды была замужем, и все браки закончились разводом.

Выйдя замуж в 16 лет за Джеймса Догерти, она вскоре развелась с мужем, который был против ее карьеры. Вторым ее супругом стал великий бейсболист Джо Ди Маджио. Их брак, заключенный в 1954 году, продлился всего несколько месяцев. Журналисты издевались над неловкостью спортсмена на публике, а Ди Маджио ревновал жену к ее экранному образу. Несмотря на развод, он остался верным другом Мэрилин до конца ее жизни.

Самым интеллектуальным и страстным стал союз с драматургом Артуром Миллером, за которого она вышла замуж в 1956 году. Именно его она называла своей первой настоящей любовью. Однако постоянный стресс, депрессия и невозможность актрисы иметь детей разрушили и этот брак через шесть лет. Ее преследовали не только сплетни о мужьях, но и слухи о романах с известнейшими мужчинами, включая президента Джона Кеннеди.

Обстоятельства смерти: самоубийство или убийство?

4 августа 1962 года 36-летняя Мэрилин Монро была найдена мертвой в своей спальне. Официальная версия гласила, что смерть наступила из-за неправильной дозировки снотворного. Следствие пришло к такому же выводу, так как в ее крови обнаружили смертельную дозу рецептурных веществ. Однако несостыковки в деле породили шквал конспирологических версий.

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио, примерно 1952 год Фото: imago stock&people/Global Look Press

Патологоанатом Томас Ногучи, проводивший вскрытие, признавал, что не обнаружил следов таблеток, что противоречило версии об их неконтролируемом приеме. Он высказывал предположение, что препараты могли быть введены инъекционно. Скептиков также смущала поспешность, с которой токсиколог уничтожил все образцы тканей до окончания расследования. Популярнее всех версий была теория о причастности к смерти звезды братьев Кеннеди. Некоторые полагают, что Роберт Кеннеди, с которым у Монро якобы был роман, расправился с актрисой, опасаясь, что она разгласит секреты их клана. Но официального пересмотра дела так и не произошло.

Наследие актрисы: награды, культ и память

За свою короткую карьеру Монро снялась в 29 фильмах. Ее единственной крупной наградой стал «Золотой глобус» за фильм «В джазе только девушки». Однако настоящее наследие — ее образ. Она навсегда останется в истории как символ золотого века Голливуда, икона стиля и женственности.

Ранее мы рассказали о топе произведений, которые дети читают с удовольствием