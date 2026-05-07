Бывший партнер Мэрилин Монро рассказал подробности их брака

07 мая 2026 в 13:28

Драматург Артур Миллер поделился подробностями своего недолгого брака с Монро

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Драматург Артур Миллер откровенно рассказал о своем недолгом браке с Мэрилин Монро, отметив, что она хотела видеть в муже одновременно «отца, любовника, друга и агента», а ребенок для нее стал бы «дополнительной проблемой», говорится в книге The Arthur Miller Tapes: A Life in His Own Words. Аудиозаписи, легшие в основу книги, делались почти 30 лет, передает The Guardian.

В беседах с биографом Кристофером Бигсби Миллер признавался, что ощущал постоянную угрозу ее жизни: по его словам, он считал, что смерть «всегда была рядом с ней». Он также вспоминал, что однажды врачи были вынуждены оказать Монро помощь после передозировки лекарств. Драматург говорил, что считал ее психическое состояние крайне нестабильным и сомневался, что кто-либо мог бы удержать ее от трагического исхода, который в итоге и произошел в 1962 году.

Миллер описывал Монро как «умную и обаятельную» женщину с чувством юмора, но отмечал, что со временем у нее усиливалась подозрительность и тревожность. Он также признался, что их брак оказался для него эмоционально и творчески разрушительным. В записях он затронул и другие темы — успех пьесы «Смерть коммивояжера», влияние славы, внутренние сомнения в собственном таланте, а также период маккартизма и свои взгляды на коммунизм. По словам биографа, эти материалы помогают лучше понять Миллера как автора, для которого ключевыми оставались история, общество и хрупкость человеческой цивилизации.

Ранее стало известно, что бывший дом Монро, известный как «кукольный домик», выставили на продажу. Стоимость недвижимости площадью в 278,7 квадратных метра оценивается в $3,3 млн (почти 253 млн рублей).

Культура
Мэрилин Монро
кино
актрисы
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

