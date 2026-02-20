«Кукольный домик» Монро выставили на продажу за $3,3 млн В Калифорнии выставили на продажу бывший дом Мэрилин Монро

Бывший дом американской актрисы и модели Мэрилин Монро, известный как «кукольный домик», выставили на продажу в Палм-Спрингсе, расположенном к востоку от Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния, сообщает Mansion Global. Стоимость недвижимости площадью в 278,7 квадратных метра оценивается в $3,3 млн (почти 253 млн рублей).

Уточняется, что здание выполнено в стиле модерн. Монро стала его владелицей в 1961 году. Актриса использовала недвижимость как дачу вплоть до своей смерти в августе 1962 года. Дом имеет гостиную открытой планировки с камином, отдельную обеденную зону, бар, четыре спальни и четыре ванные комнаты. Кроме того, он включает придомовую территорию, где расположены крытая терраса, бассейн, джакузи и место для костра.

Ранее особняк режиссера сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча, скончавшегося в январе 2025 года, нашел своего покупателя. Комплекс из семи зданий на Голливудских холмах продали примерно за $10 млн (767 млн рублей). Личность нового владельца недвижимости не раскрывается.