20 февраля 2026 в 17:48

Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов

Среди ушедших под лед на Байкале китайских туристов был ребенок

Фото: Jasmine Leung/Keystone Press Agency/Global Look Press
Среди погибших на Байкале туристов из КНР был 14-летний подросток, прибывший отдыхать с родителями, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, их личности установили в одной из гостиниц. Местные власти уже связались с МИД КНР.

На данный момент установлены личности пяти человек, водитель — 44-летний местный житель и четыре туриста (один выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы, — отметил он.

Семь туристов из КНР и водитель УАЗ погибли, провалившись под лед на Байкале. Компания ехала на экскурсию к мысу Три брата, по дороге водитель не заметил трещины и автомобиль провалился под лед. Лишь одному туристу удалось выбраться. На месте работают сотрудники иркутской полиции.

До этого житель Кунгурского района Пермского края замерз насмерть после новогодней вечеринки с друзьями. Его тело обнаружили на заснеженном острове рядом с деревней Зыковкой. По предварительной версии, 34-летний погибший ушел от друзей по льду в сторону одного из островов на реке Сылве из-за ссоры. Предполагается, что он мог скончаться из-за переохлаждения или сердечного приступа.

