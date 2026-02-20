«Буханка» с туристами провалилась под лед на Байкале

«Буханка» с туристами провалилась под лед на Байкале Семь туристов из КНР и водитель погибли, провалившись под лед на Байкале

Семь туристов из КНР и водитель УАЗ погибли, провалившись под лед на Байкале, передает Telegram-канал Baza. Компания ехала на экскурсию к мысу Три Брата, по дороге водитель не заметил трещины и автомобиль провалился под лед.

В материале сказано, что лишь одному туристу удалось выбраться. На месте работают сотрудники иркутской полиции.

Ранее сообщалось, что сразу три автомобиля ушли под воду, когда несколько жителей Приморского края вышли на тонкий лед, чтобы порыбачить. Инцидент произошел в районе поселка Тавричанка. По данным источника, никто из рыбаков не пострадал.

Также стало известно о гибели трех человек при перевороте лодки на Новоладожском канале в Ленинградской области. Один пострадал, его госпитализировали. Инцидент произошел в районе базы «Креницы». Тела погибших подняты на берег спасателями и переданы правоохранительным органам.

Спасатели доставили на берег собаку, которая дрейфовала на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе. Специалисты заметили животное и оперативно пришли на помощь, вызволив его из западни.