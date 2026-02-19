Спасатели вытащили пса с дрейфующей льдины в Таганрогском заливе

Спасатели доставили на берег собаку, которая дрейфовала на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе, сообщает Telegram-канал Don Mash. Специалисты заметили животное и оперативно пришли на помощь, вызволив его из западни.

Как пес оказался на льдине, остается загадкой. Один из спасателей едва не сорвался в ледяную воду, но сумел удержать равновесие и благополучно донести напуганное животное до земли.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили об операции по спасению двух собак, дрейфовавших на оторванной льдине в бухте Раковой. Животные провели в ледяном плену двое суток в 250 метрах от берега, пока на их бедствие не обратили внимание очевидцы, вызвавшие спасателей.

Кроме того, на пляже Переренан на Бали российский турист бросился в бушующий океан, чтобы спасти тонущую собаку, которую унесло течением во время выгула. Мужчина, супруг одной из очевидиц, доплыл до животного и вместе с подоспевшим серфером около 10 минут боролся с опасным обратным потоком. В итоге все выбрались на берег, где спасатель рухнул без сил.