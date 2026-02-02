Зимняя Олимпиада — 2026
На Камчатке спасли двух собак, дрейфовавших на отколотой льдине

Спасатели Камчатки пришли на помощь собакам, которые два дня провели на отколотой льдине, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. С просьбой о помощи в службу спасения обратились очевидцы. Они рассказали, что уже несколько суток на льдине в районе бухты Раковой дрейфуют два пса.

Самостоятельно добраться до суши у животных не получалось, поэтому очевидцы приняли решение обратиться к спасателям. На помощь четвероногим отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда, — отметили в ведомстве.

Собаки находились в 250 метрах от берега. Сотрудники МЧС обратились к капитану проходившего мимо военного буксира, чтобы подобраться к попавшим в беду животным. Спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и с помощью веревки поднял псов на борт. Там их обогрели, накормили и по прибытии на берег отпустили.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что ждать прекращения снегопада жителям Камчатки пока не приходится. По ее словам, снег в регионе будет идти ежедневно всю неделю с 2 по 8 февраля, поэтому сугробы существенно увеличатся.

