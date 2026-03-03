Названо количество россиян, покинувших Ближний Восток

Более 2 тыс. российских туристов смогли вернуться из стран Ближнего Востока, сообщает RTVI со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Небо оказалось закрыто из-за атак на Иран.

Надо понимать, что ситуация с численностью до начала вывозных рейсов — это фактически «закрытый комплекс». То есть улететь оттуда и влететь туда до вчерашнего вечера было почти нельзя. Возможно, в совокупности около 1 тыс. удалось улететь стыковочными рейсами из Саудовской Аравии, Иордании, Ливана, — рассказали в Ассоциации.

Около тысячи человек смогли вернуться из ОАЭ, еще 200 — из Омана. По состоянию на 1 марта количество туристов, застрявших в Дубае, достигло 20 тыс. человек.

Ранее турэксперт Алексан Мкртчян рассказал, что до 8 марта из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию будут вывезены практически все российские туристы, которые не могут покинуть страну. Их рейсы на ближайшие даты были отменены или пропущены.