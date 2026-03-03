Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:47

Названо количество россиян, покинувших Ближний Восток

АТОР: более 2 тыс. туристов смогли вернуться из стран Ближнего Востока

Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 2 тыс. российских туристов смогли вернуться из стран Ближнего Востока, сообщает RTVI со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Небо оказалось закрыто из-за атак на Иран.

Надо понимать, что ситуация с численностью до начала вывозных рейсов — это фактически «закрытый комплекс». То есть улететь оттуда и влететь туда до вчерашнего вечера было почти нельзя. Возможно, в совокупности около 1 тыс. удалось улететь стыковочными рейсами из Саудовской Аравии, Иордании, Ливана, — рассказали в Ассоциации.

Около тысячи человек смогли вернуться из ОАЭ, еще 200 — из Омана. По состоянию на 1 марта количество туристов, застрявших в Дубае, достигло 20 тыс. человек.

Ранее турэксперт Алексан Мкртчян рассказал, что до 8 марта из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию будут вывезены практически все российские туристы, которые не могут покинуть страну. Их рейсы на ближайшие даты были отменены или пропущены.

туристы
конфликты
россияне
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Раскрыта истинная причина атак Ирана на нефтяные и газовые объекты
Героическая собака пропала после спасения детей из пожара в Подмосковье
Адвокат дал советы, как правильно проверить квартиру перед покупкой
Почему не работает WhatsApp 3 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Полеты возобновились между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока
Белый дом не знает, кем заменить убитого лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.