Стало известно, когда вывезут застрявших в ОАЭ туристов

До 8 марта из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию будут вывезены практически все российские туристы, которые не могут покинуть страну, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. Он сообщил, что в ОАЭ сейчас находится около 20 тыс. граждан РФ, чьи рейсы на ближайшие даты были отменены или пропущены.

Большую часть — 70–75% — вывезут до 8 марта включительно, остальных — до 11-12 марта, — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия воздушного пространства после ночных ракетных обстрелов российские туристы на острове Саадият в Персидском заливе вынуждены приобретать билеты сразу на несколько рейсов с разными датами. Пассажиры не получили подтверждения о времени вылета и ожидают восстановления авиасообщения.

До этого стало известно, что авиасообщение между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами постепенно возвращается в норму, что видно из расписания онлайн-табло. Спустя несколько дней после обострения конфликта на Ближнем Востоке самолеты из Дубая снова приземлились в аэропортах Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и московского Внуково. Еще вечером 2 марта широкофюзеляжный Boeing 787, рассчитанный примерно на 300 пассажиров, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево.