Сканер в аэропорту не позволил иностранцу вывезти ценный груз в Пекин

В аэропорту Иркутска задержали пассажира с 3,5 кг нефрита в багаже

В аэропорту Иркутска задержали иностранца, который перевозил в чемодане 3,5 кг необработанного нефрита, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. В пресс-службе рассказали, что мужчина вылетал в Пекин.

Мужчину остановили в зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. С помощью рентген-машины в багаже пассажира инспекторы выявили восемь зеленых камней прямоугольной формы. Нарушитель пояснил, что минералы приобрел для личных целей и планировал их вывезти в Китай, — сказано в сообщении.

В ФТС уточнили, что вывоз нефрита с таможенной территории ЕАЭС для личного пользования запрещен. Иностранцу грозит штраф с конфискацией товара.

Ранее таможенники пресекли канал контрабанды прегабалина из Восточной Азии. По предварительным данным, из незаконного оборота изъято 150 кг запрещенного вещества, стоимость которого на черном рынке превышает 45 млн рублей. Оказалось, что нелегальный груз доставили в Санкт-Петербург тремя партиями по 50 кг. Получатель груза и организатор задержаны. Им грозит до семи лет лишения свободы.