Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards

Звезд сериала «Белый лотос» номинировали на Actor Awards в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале», следует из пресс-релиза SAG-AFTRA. В числе участников проекта — 45-летний Юрий Колокольников, бывший муж народной артистки Ксении Раппопорт.

В номинации «Лучшая мужская роль в фильме» представлены Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна»), Майкл Б. Джордан («Грешники») и Джесси Племонс («Бугония»).

За «Лучшую женскую роль в фильме» поборются Джесси Бакли («Хэмнет»), Роуз Бирн («Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»), Кейт Хадсон («Песня голубого»), Чейз Инфинити («Одна битва за другой») и Эмма Стоун («Бугония»).

В прошлом году в актерской номинации на этой премии был представлен еще один российский актер — Юра Борисов. Он получил номинацию за работу в фильме Шона Бэйкера «Анора», однако победу тогда одержал Киран Калкин за роль в картине «Настоящая боль».

Actor Awards — это премия, которая отмечает исключительно актеров кино и телевидения — без режиссеров и продюсеров. Победителей выбирают более 160 тыс. членов гильдии, что делает награду одной из самых авторитетных в индустрии с момента ее основания в 1995 году. Церемония охватывает 15 актерских категорий и эксклюзивно транслируется на Netflix.

Ранее стало известно, что два фильма — «Грешники» и «Сентиментальная ценность» — стали главными фаворитами в борьбе за звание лучшей киноленты на премии «Оскар-2026». Следующими в списке потенциальных номинантов идут картины «Бугония» и «Секретный агент».