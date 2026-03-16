«Многие плакали»: герой-паралимпиец рассказал о гонении россиян с Игр

Иван Голубков Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Решение Международного паралимпийского комитета о запрете на участие российских атлетов в зимних Играх в Пекине в 2022 году вызвало слезы у многих представителей сборной, заявил РИА Новости лыжник Иван Голубков. В IPC приняли такое постановление после начала специальной военной операции, в итоге команда России не смогла выйти на старты в Китае.

Когда попросили уехать из Китая, наверное, ощущал все: и злобу, и грусть. Многие плакали. Мы ведь даже тренировку провели, старт на следующий день, и тут говорят: «Возвращайтесь домой», — заявил спортсмен.

Ранее участие российских паралимпийцев в церемонии закрытия Игр в Италии ознаменовалось проходом с государственным флагом. Право нести знамя было предоставлено горнолыжнице Варваре Ворончихиной и лыжнику Голубкову. На мероприятии присутствовали все шесть спортсменов из России, которые были допущены до соревнований.

Эта Паралимпиада стала первой за 12 лет, где российские атлеты выступали с национальной символикой. 9 марта после победы Ворончихиной в супергиганте впервые за это время прозвучал гимн России. 11 марта еще одно золото завоевала Анастасия Багиян, выигравшая лыжную гонку на 10 км с раздельным стартом.

