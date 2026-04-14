В Госдуме нашли способ снизить цены на внутренний туризм

Государство должно ограничить рост цен на внутренний туризм, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, стоимость услуг в РФ за первый квартал 2026 года уже выросла на 15–20%.

Цены на туристические услуги в России за первый квартал текущего года выросли на 15–20%, а сезон еще даже не начался. В условиях ограничений последних лет внутренний туризм мог бы стать мощным драйвером экономики, а становится источником бесконечной наживы без «потолков». Считаю, что государству пора устанавливать ценовые границы. Например, ограничивать рост стоимости отдыха, в том числе детского в лагерях, хотя бы уровнем инфляции. ФАС тоже должна вмешаться в ситуацию. Посмотреть, а оправданны ли такие цены, какую маржу получают на деле наши коммерсанты от туризма, — сказал Миронов.

По его словам, «Справедливая Россия» настаивает на том, что нужно возобновлять туристический или хотя бы детский кешбэк. Он отметил, что отдых для несовершеннолетних — это не бизнес, а область социальной ответственности государства.

Ранее сообщалось, что траты россиян в майские праздники могут вырасти на 10%. По мнению исследователей, больше всего спрос повысится на доставку готовой еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.