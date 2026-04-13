Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 10:21

Россиянам рассказали, как могут измениться траты на майские праздники

«Газета.Ru»: траты россиян на майские праздники вырастут на 10%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Траты россиян на майские праздники могут вырасти на 10%, сообщает «Газета.Ru». По мнению исследователей, больше всего спрос вырастет на доставку еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.

Абсолютным лидером по росту спроса станет доставка еды и продуктов. В этом сегменте оборот, как ожидается, увеличится на 28%, а средний чек — на 18%. На втором месте окажутся товары для дома и ремонта: объем продаж вырастет на 20%, а средний чек — на 23%. Также россияне активнее будут тратить деньги на развлечения и билеты. В этой категории продажи могут прибавить 18%, а средний чек — 21%, — сообщили исследователи.

В некоторых сферах, помимо туризма, эксперты прогнозируют падение спроса. Это касается ювелирных изделий, косметики, бытовой и цифровой техники, онлайн-курсов и аптек.

Ранее сообщалось, что продажи куличей в преддверии православной Пасхи взлетели примерно на 50%. Спрос активно рос и на сопутствующие товары, однако потребители все чаще выбирают более бюджетные варианты пасхальной продукции.

Общество
траты
праздники
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска «задушили» украинский гарнизон в ДНР
Бритни Спирс отправилась на лечение после пьяного скандала в марте
Экономист ответила, что спасет россиян от влияния инфляции
Удары по Украине сегодня, 13 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Вещи карикатурные»: Захарова оценила хук справа жены Макрона
Театр под руководством известной певицы нарвался на штраф
Сенатор раскрыл, пойдет ли Мадьяр на сближение с Украиной
Терапевт объяснил связь между работой ЖКТ и бессонницей
В Дагестане сократилось число подтопленных домов
Экс-советник крупного застройщика собиралась подкупить налоговиков
Следователи вернулись к делу о смерти выпившего минералки россиянина
В российском городе предупредили жителей о работе ПВО
Наступление ВС РФ на Харьков 13 апреля: последние новости, сводка, события
Россиянам рассказали о мерах соцподдержки для бывших заключенных
ФСБ задержала топ-менеджера ММК по подозрению в получении взятки
Многодетный отец погиб во время эксперимента с артиллерийским снарядом
В Совфеде объяснили, как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России
Россиянам рассказали, как могут измениться траты на майские праздники
В Роспотребнадзоре напомнили о нюансах аренды жилья через риелторов
ФСБ пресекла деятельность мошенников на фондовом рынке
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.