Россиянам рассказали, как могут измениться траты на майские праздники «Газета.Ru»: траты россиян на майские праздники вырастут на 10%

Траты россиян на майские праздники могут вырасти на 10%, сообщает «Газета.Ru». По мнению исследователей, больше всего спрос вырастет на доставку еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.

Абсолютным лидером по росту спроса станет доставка еды и продуктов. В этом сегменте оборот, как ожидается, увеличится на 28%, а средний чек — на 18%. На втором месте окажутся товары для дома и ремонта: объем продаж вырастет на 20%, а средний чек — на 23%. Также россияне активнее будут тратить деньги на развлечения и билеты. В этой категории продажи могут прибавить 18%, а средний чек — 21%, — сообщили исследователи.

В некоторых сферах, помимо туризма, эксперты прогнозируют падение спроса. Это касается ювелирных изделий, косметики, бытовой и цифровой техники, онлайн-курсов и аптек.

Ранее сообщалось, что продажи куличей в преддверии православной Пасхи взлетели примерно на 50%. Спрос активно рос и на сопутствующие товары, однако потребители все чаще выбирают более бюджетные варианты пасхальной продукции.