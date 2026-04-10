10 апреля 2026 в 19:50

Продажи куличей взлетели перед Пасхой

Продажи куличей перед Пасхой выросли на 54%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Продажи куличей в преддверии православной Пасхи, которая в этом году выпадает на 12 апреля, взлетели примерно на 50%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Эксперты отмечают, что спрос активно растет и на сопутствующие товары, однако потребители все чаще выбирают более бюджетные варианты пасхальной продукции.

Согласно исследованию, в период с начала марта по 7 апреля 2026 года количество покупок куличей увеличилось на 54% по сравнению с прошлым годом, а траты россиян на них выросли на 34%. За две недели перед праздником в стране приобрели более 153 тыс. куличей на общую сумму 77,7 млн рублей.

В одном из популярных сервисов по доставке еды также зафиксировали рост спроса на куличи. В издании сообщили, что также в 33 раза вырос спрос на наклейки для яиц.

Ранее помощник главного военного священника по взаимодействию с добровольческими и казачьими подразделениями в зоне СВО Владислав Сулейманов заявил, что дизайнерский кулич стоимостью 100 тыс. рублей оскорбляет РПЦ и искажает саму суть праздника Пасхи. По его словам, попытки сделать праздничный хлеб предметом роскоши противоречат христианским заповедям.

