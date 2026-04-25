День святых жен-мироносиц в 2026 году: когда отмечают, традиции, запреты

Весной в календаре православных христиан можно найти праздник, который по праву считается днем всех верующих женщин. Он наполнен глубоким духовным смыслом и посвящен изначально самым главным женским качествам: состраданию, милосердию, вере и способности исполнять свой долг во что бы то ни стало. Речь идет о празднике святых жен-мироносиц. В этом году его отмечают в конце апреля, и это отличный повод вспомнить, на что способна искренняя женская вера и преданность. В этом материале мы разберемся, почему так называется этот праздник, откуда взялось слово «мироносицы» и какие народные обычаи с этим днем связаны.

Когда отмечают День жен-мироносиц в 2026 году

Торжество в честь святых женщин-мироносиц каждый год приходится на разные числа — так происходит оттого, что его дата зависит от дня празднования Светлой Пасхи. Рассчитывается дата следующим образом: отсчитывают второе воскресенье после Светлого Христова Воскресения. В 2026 году пасхальное воскресенье пришлось на 12 апреля, значит, День жен-мироносиц наступает ровно через неделю после Фомина воскресенья, то есть 26 апреля. В этот день принято поздравлять всех женщин, но не формально, а с особым душевным трепетом, помня об их предназначении — дарить любовь и тепло.

История праздника: кто такие жены-мироносицы

Если заглянуть в Библию, то мы увидим: женщины, которых потом назвали мироносицами, не были случайными спутницами Иисуса. Они сознательно посвятили себя служению Ему. В Евангелии напрямую называются семь имен, но на самом деле таких последовательниц насчитывалось куда больше. Некоторые из них обладали немалым богатством и помогали Христу и апостолам финансово — как сказано в Писании, «служили имением своим».

Чаще всего в священных текстах упоминается уроженка Магдалы — Мария. Ее историю знают многие: до встречи с Сыном Божьим она вела грешный образ жизни, кроме того, в ней жили семь бесов, от которых Иисус ее избавил. После исцеления эта женщина глубоко раскаялась и навсегда связала свою жизнь с Учителем. Среди всех мироносиц именно Мария Магдалина выделялась самой сильной верой и самоотдачей. Ей посвящено немало строк в Евангелии. Она оказалась в Сионской горнице, когда на апостолов сошел Святой Дух, а затем сама отправилась проповедовать христианство в Малую Азию и даже в Рим. За эти труды Церковь нарекла ее равноапостольной. Между прочим, именно со слов Марии евангелист Иоанн записал половину двадцатой главы своего повествования. И самый трогательный момент: воскресший Христос явился не ученикам-мужчинам, а сначала именно Марии Магдалине.

Кроме нее, в число жен-мироносиц входила Мария Клеопова — мать будущего евангелиста Матфея. А еще родные сестры воскрешенного Лазаря — Марфа и Мария. Напомним, Лазарь, которого Иисус любил особо, умер и был погребен, а на четвертый день Господь вернул его к жизни на глазах у многих.

Все эти женщины оставили свою прошлую жизнь и стали верными ученицами Сына Божьего. В самый страшный час — когда Иисус был распят — они не разбежались, как большинство апостолов, а остались рядом. Они поддерживали Богородицу, плакали, но не уходили, а потом сопровождали тело Иисуса до места погребения.

Женщины проявили удивительную смелость. Они не воспринимали Христа просто как умершего человека — в душе они знали, что Он победит смерть, что Он вечен. Поэтому жены-мироносицы навсегда остались в истории как образец самого светлого, бескорыстного служения и христианской заботы о ближнем.

Что значит слово «мироносицы»

Давайте разложим этот термин по частям. «Миро» — это особое ароматическое масло, которое изготавливали из оливок и драгоценных благовоний. В древней иудейской традиции было принято помазывать таким составом тело умершего перед погребением. Соответственно, «мироносицы» — это те, кто нес это масло, чтобы совершить последний обряд.

В Библии рассказывается, что на третий день после казни Иисуса несколько женщин — Мария Магдалина, Саломия, сестры Марфа и Мария, Сусанна, Иоанна, Мария Клеопова и другие — отправились ко гробу. Они несли с собой сосуды с миром. И здесь опять видна их отвага: ведь они прекрасно понимали, что враги Христа, опасаясь похищения тела, поставили у гробницы стражу. Но это их не остановило. Однако совершить обряд не вышло — гроб был пуст. Вместо тела они увидели Ангела, который произнес знаменитые слова: «Что вы ищете живого среди мертвых? Он воскрес, как и обещал».

Мало кто задумывается, но пасхальное приветствие «Христос воскрес!» родилось именно из уст Марии Магдалины. Именно она прибежала к апостолам с потрясающей новостью и воскликнула: «Христос воскрес! Он истинно Сын Божий! Я видела Господа!» Так была произнесена первая Благая весть о Воскресении. И еще одна знаменитая пасхальная традиция — дарить красные яйца — связана тоже с Марией Магдалиной. По преданию, она явилась к римскому императору Тиберию с яйцом и словами «Христос воскрес!». Император усомнился, сказав, что это так же невозможно, как белому яйцу стать красным, — и яйцо тут же изменило цвет.

В Русской православной церкви этот день давно считается праздником всех христианских женщин. Многие верующие ставят его выше мирского дня 8 Марта, потому что здесь за каждым поздравлением стоит не просто календарная дата, а пример великого духовного подвига.

Традиции праздника жен-мироносиц: что нужно сделать в этот день

В День святых жен-мироносиц принято поздравлять абсолютно всех близких женщин, независимо от возраста и статуса. Мамы, бабушки, сестры, жены, дочки, крестные, тети, коллеги и подруги — все они в этот день словно бы получают почетное звание именинниц. Самый распространенный и приятный подарок — живые цветы. Их дарят от души, с теплыми словами.

В старину этот праздник называли по-другому: «бабья братчина» или «бабья неделя». Почему «бабья»? Потому что мужчин к торжеству не подпускали. Женщины сами выбирали место для гуляний, сами готовили угощение. За несколько дней до праздника несколько назначенных женщин обходили все дома в деревне и собирали продукты — яйца, кур, масло. Из собранного стряпали главные блюда для общего стола.

Был и особый девичий обычай — «кумление». Девушки выбирали себе задушевную подругу на будущее, с которой потом обменивались подарками и называли друг друга кумами. Это был очень красивый ритуал, укреплявший женскую дружбу. Считалось, что если в этот день не поздравить какую-то женщину, то можно обидеть ее на целый год. Поэтому все старались быть особенно внимательными и щедрыми на добрые слова. И сегодня этот теплый обычай постепенно возвращается — в храмах 26 апреля поздравляют всех прихожанок, а в семьях готовят небольшие сюрпризы для мам и бабушек.

