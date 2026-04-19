19 апреля 2026 в 09:07

Антипасха, Фомина неделя: что это за праздник и почему он так называется

Вскоре после Пасхи православные отмечают очередной праздник — Антипасху. Он не входит в число крупнейших церковных торжеств, поэтому для многих его смысл и традиции остаются загадкой. А значит, самое время разобраться! Все самое важное об Антипасхе: что это за праздник и как его отмечают — ищите в материале NEWS.ru.

Антипасха: что это за праздник и когда его отмечают

Антипасха — это первое воскресенье (или, как принято говорить согласно церковным традициям, неделя) после Воскресения Христова. В 2026 году Антипасха приходится на 19 апреля.

Торжество завершает Светлую седмицу и служит еще одним напоминанием о чуде Воскресения. Поэтому его иногда называют второй Пасхой или «отданием Пасхи». Царские врата в храмах затворяются, а на службах возобновляются стихословия Псалтири.

Почему Антипасха так называется

Но что означает само слово «Антипасха»? Почему такое название вообще появилось? Для современного русскоговорящего человека приставка «анти-» означает нечто противоположное, отрицающее. Однако в данном случае никакого отрицания Святого Воскресения не подразумевается.

Все куда проще: в греческом языке приставка «анти-» может означать «напротив». А потому Антипасха — это лишь неделя «напротив» Пасхи, то есть первое воскресенье после пасхального торжества.

Но на этом названия праздника не заканчиваются. Еще одно наименование Антипасхи — неделя о Фоме, или Фомино воскресенье. Оно связано с именем апостола Фомы, одного из учеников Христа. Именно его имя стало нарицательным и дало начало существованию фразеологизма «Фома неверующий». Но обо всем по порядку.

Что же такое Антипасха в православии? После Светлой седмицы верующие вспоминают библейский эпизод, связанный с апостолом Фомой. На восьмой день после Пасхи ученик Христа, не видевший Учителя после распятия, усомнился в чуде Воскресения. Он заявил, что поверит лишь после того, как воочию узрит живого Христа и раны на его теле. И тогда Иисус снова предстал перед апостолами и предложил Фоме «вложить руку» в рану на его ребрах. Потрясенный Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!»

Так что смысл Антипасхи, или недели о Фоме, в том, что искренняя вера не должна быть подкреплена чудесами. Не зря говорится: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». (А Фомой неверующим стали называть скептиков, которых трудно в чем-либо убедить).

Традиции Антипасхи: что можно и нельзя делать

Но и это еще не все. В народе церковное торжество известно как Красная горка. Почему Антипасху стали так называть? «Красная» в данном случае означает «красивая», а горки — это возвышения, на которых проходили как некоторые службы, так и древние обряды. Поэтому Красная горка — день, сплетающий воедино язычество и христианство. Он считается торжеством весны… и красивых девушек.

Дело в том, что именно с Антипасхи, или Фоминой недели, Церковь снова проводила венчания. Поэтому в народе устраивали гуляния на широкую ногу и свадебные торжества. А те юноши и девушки, кто еще не подыскал себе пару, заигрывали друг с другом и участвовали в смотринах.

Среди традиций этого дня:

  • походы в гости;
  • широкие застолья;
  • поминовение усопших;
  • переодевание в самые красивые наряды.

А вот предаваться унынию, ссориться, заниматься тяжелым трудом категорически запрещается. Ведь и сегодня Антипасха, пусть и на неофициальном уровне, остается днем веселья, чайных посиделок и широких свадеб.

Елизавета Макаревич
