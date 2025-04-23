Окружение Волочковой раскрыло детали предстоящей свадьбы ее дочери Друзья Волочковой опровергли слухи об отмене свадьбы Ариадны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Источник, близкий к семье балерины Анастасии Волочковой, подтвердил KP.RU, что свадьба ее дочери Ариадны состоится. Он отметил, что подготовка к свадьбе началась в феврале, и Ариадна принимала активное участие в организации праздника.

Свадьба будет. Этот процесс был запущен еще в феврале. Ариадна принимала активное участие в организации всего праздника. Видела, что в новостях писали, мол, только ее мама все делает. Это неправда. Свадьба камерная, только для своих, — поделился источник.

По его словам, на свадьбе будут исключительно родственники и друзья. Невеста и жених хотят избежать излишнего внимания прессы и журналистов на самом торжестве, однако пообещали выйти к репортерам перед началом празднования.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что слухи о продаже шестикомнатной квартиры в Санкт-Петербурге являются абсурдом. Она добавила, что не имеет долгов, а жилье в Северной столице ей очень дорого, так как было подарено миллиардером Сулейманом Керимовым.