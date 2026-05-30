31 мая 2026 года — День Святой Троицы: икона Рублева, чего нельзя делать

Среди всех православных торжеств особняком стоит День Сошествия Святого Духа, или День Святой Троицы, — событие, наполненное светом и глубочайшим символизмом. В церковном календаре оно наступает ровно через семь недель после Пасхального воскресенья, отчего за ним закрепилось именование Пятидесятница. В этот день верующие вспоминают, как на апостолов снизошел Святой Дух: по христианскому вероучению, этот момент знаменует начало бытия Новозаветной Церкви. О традициях Дня Святой Троицы — 31 мая 2026 года, — об особенностях богослужения на Троицу и других особенностях торжества читайте в материале NEWS.ru.

Что такое Троица Ветхозаветная: явление трех ангелов Аврааму

Чтобы проникнуться смыслом торжества, важно ответить на вопрос: что за праздник Троица Ветхозаветная. Это событие описано в 18-й главе книги Бытия, когда праотцу Аврааму у дубравы Мамре явился Господь в виде трех странников. Авраам, сидя у входа в шатер, увидел трех мужей, побежал им навстречу и поклонился до земли, сказав: «Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего». Эти три мужа были ангелами, в которых святые отцы усматривали прообраз Пресвятой Троицы.

Святоотеческое толкование этого события неоднозначно. Некоторые из отцов (святители Иоанн Златоуст, Иларий Пиктавийский) видели в этом явлении Сына Божия в сопровождении двух ангелов. Другие же (святители Афанасий Александрийский, Василий Великий, Амвросий Медиоланский) усматривали здесь откровение всей Святой Троицы, первое указание человеку на тайну Божественного триединства. Второе толкование стало основой для иконографии праздника. Таким образом, ветхозаветное событие стало прообразом новозаветной Пятидесятницы, когда Бог открылся апостолам как Отец, Сын и Святой Дух.

Явление Святого Духа апостолам — день рождения Церкви

Теперь перейдем к событиям Нового Завета. Новозаветная Троица — это событие Пятидесятницы, то есть чудо, свершившееся на пятидесятый день после Воскресения Христова. Именно тогда Бог явил миру третье Лицо Святой Троицы — Святого Духа. Апостолы вместе с Богородицей (и, по некоторым версиям, Марией Магдаленой) «единодушно пребывали в молитве» в Сионской горнице в Иерусалиме, ожидая обетования, данного Спасителем. И вот в девятом часу утра «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». После этого на апостолов сошло знание различных языков. Благодаря этому они обрели возможность проповедовать Христово учение в разных странах. Поэтому это чудо, описанное в Деяниях Апостолов, называют днем рождения Новозаветной Церкви.

Бывшие простые галилейские рыбаки заговорили на наречиях всех народов, собравшихся в Иерусалиме для празднования дня Дарования Закона. Если при Вавилонском столпотворении произошло разделение языков, приведшее к разобщению людей, то в день Пятидесятницы дар языков явил восстановление единства. Через Церковь все народы призываются к единству в Боге. В тот день около трех тысяч человек уверовали и приняли крещение. Именно в Пятидесятнице явила Себя вся Святая Троица: голос Отца с неба, явление Сына, о Котором проповедовали апостолы, и сошествие Духа Святого. Поэтому этот праздник называется Днем Святой Троицы.

Икона «Троица» Андрея Рублева: символизм и значение

Вершиной православной иконографии этого сюжета стала икона, написанная преподобным Андреем Рублевым в первой четверти XV века для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Значение иконы «Троица» Андрея Рублева выходит далеко за рамки простой иллюстрации библейского текста. Это богословское «умозрение в красках», раскрывающее догмат о Единосущной и Нераздельной Троице.

В отличие от более ранних икон, изображающих сцену «Гостеприимства Авраамова» с бытовыми подробностями (слуги, трапеза, сам Авраам), Рублев сосредоточился только на трех ангелах. Именно они сидят вокруг престола, в центре которого стоит чаша — символ жертвы и Евхаристии. Фигуры ангелов вписаны в круг — символ вечности и единства. Внутренние контуры фигур образуют силуэт той самой чаши, куда погружен центральный ангел, прообраз Иисуса Христа.

Над ангелами Рублев помещает символические атрибуты: палаты (символ Бога Отца — домостроительства спасения), дуб (Древо жизни, символ крестной смерти и воскресения Христа) и гору (символ духовного восхождения, свойственного действию Святого Духа). Однако важно знать, что сам преподобный Андрей не подписывал, кто из ангелов есть Отец, а кто Сын или Дух. Стоглавый собор 1551 года узаконил такой подход, постановив писать икону так, как писал Рублев, без «перекрестья» в нимбах и с одной надписью — «Святая Троица».

Значение иконы «Троица» Андрея Рублева подтверждается тем, что этот образ является каноничным для всей Православной Церкви. Икона призывает к молитвенному созерцанию: глядя на нераздельных Ангелов, верующий чувствует порыв к единству и любви, которые должны побеждать «ненавистную рознь мира».

Богослужение на Троицу: коленопреклоненные молитвы

Богослужение на Троицу имеет уникальную особенность, отличающую его от всех других праздников года. После Божественной литургии в день Пятидесятницы сразу же совершается великая вечерня. В конце этой вечерни священник читает три коленопреклоненные молитвы, составленные святителем Василием Великим. Впервые после Пасхи верующие становятся на колени. В этом жесте — покаяние и просьба о даровании благодати Святого Духа.

Первая молитва — это исповедание грехов перед Отцом Небесным, просьба о помиловании ради жертвы Иисуса Христа.

Вторая молитва — прошение о даровании Духа Святого для укрепления в вере и добродетели.

Третья молитва — об упокоении всех усопших.

Эти молитвы символизируют восстановление общения с Богом, прерванного грехопадением.

Традиции и обычаи на Троицу

Говоря о том, как отмечать День Святой Троицы, важно помнить, что праздник всегда приходится на воскресенье. В этот день православные христиане стремятся прийти на литургию, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин. Последний день недели является выходным, что позволяет посвятить утро молитве, а вторую половину дня — общению с близкими.

В русской народной традиции праздник тесно переплелся со славянскими «зелеными святками» — культом расцветающей природы. Традиции (и запреты) на Троицу включают в себя обязательное украшение домов и храмов зеленью (о чем подробнее ниже).

Также издревле принято было:

устраивать семейный обед;

приглашать гостей;

печь караваи и пироги.

Однако трапеза должна быть скромной, без излишеств, так как Троица — праздник духовный, а не телесный.

Молодежь часто устраивала гуляния в лесах и на лугах, водила хороводы вокруг берез, которые считались главным символом праздника. Традиции и запреты на Троицу также предписывают стараться в этот день помириться с теми, с кем в ссоре, творить дела милосердия и подавать милостыню, а также отказаться от распрей и упрямства.

Что можно и нельзя делать: приметы и запреты

Существуют определенные народные приметы и обряды на Троицу, которые формировались веками. Впрочем, Церковь часто относится к ним с осторожностью, отделяя благочестивые обычаи от суеверий. Первое и главное «нельзя» касается работы: в праздник по возможности откладывают тяжелый физический труд, уборку и работу в огороде, чтобы посвятить день Богу.

Народные приметы и обряды на Троицу включают запрет на купание в открытых водоемах. Согласно поверьям, в «русальную» неделю водяные и русалки могут заманить неосторожного в омут. Что касается церковных канонов, то на Троицу не проводят венчания, так как Таинство Брака не совершается в двунадесятые праздники. Однако крестить ребенка в этот день разрешается.

Говоря о народных приметах и обрядах на Троицу, стоит упомянуть погодные наблюдения. Согласно им:

дождь на Троицу предвещает богатый урожай грибов и теплую осень;

жара — к близящейся засухе.

Также был популярен обряд «завивания» березы: девушки заплетали ветки березы в косы и если через несколько дней ветка не увядала, это предвещало скорую свадьбу. Однако важно помнить, что гадания (например, на венках) осуждаются Церковью как языческое наследие. Как отмечать День Святой Троицы с пользой для души? Лучше забыть о гаданиях и сосредоточиться на молитве, чтении Священного Писания, а не на ворожбе.

Как украшают храмы и дома на Троицу

Самая узнаваемая особенность праздника — это убранство. На Троицын день церкви и жилища украшают свежесрезанными ветвями березы, дуба, кленовыми ветками, полевыми цветами и душистыми травами. Пол в церкви устилают свежей травой. Этот обычай имеет несколько смыслов.

Во-первых, зелень символизирует обновление человеческой души благодатью Святого Духа, сошедшего на апостолов.

Во-вторых, это напоминание о дубраве Мамре, где Аврааму явилась Троица.

В-третьих, это эхо ветхозаветного праздника Пятидесятницы (о котором мы говорили выше), когда иудеи украшали свои дома ветвями в память о даровании закона на горе Синай.

Береза стала символом Троицы на Руси. С ней связано множество обрядов: девушки украшали березку лентами, водили вокруг нее хороводы, называя ее «гостенькой». После праздника зелень не выбрасывали, а собирали и использовали как лекарственное сырье, закладывали за рамы от гроз или хранили за иконами как оберег.

В День Святой Троицы, 31 мая 2026 года, каждый православный христианин приглашается войти в храм, чтобы вместе с Церковью ощутить благодатную весну, соединяющую небо и землю, Бога и человека. Стоит также обратиться к памятникам Православной церкви и преисполниться благоговения, обдумывая значение иконы «Троица» Андрея Рублева.

