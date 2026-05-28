Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 11:43

Ленивый пирог-улитка из лаваша с 3 видами сыра. Запекается 25 минут, хрустит и тянется

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нет времени на дрожжевое тесто? Лаваш выручает. Скрутил, залил, засыпал сыром, засунул в духовку. Через 25 минут — пирог, который выглядит как из пекарни. Можно взять с собой на работу, в школу, на пикник. В холодном виде он тоже вкусный, но в горячем — божественно.

Что понадобится

2 листа тонкого лаваша, 150 г сулугуни, 150 г моцареллы (твердой, не в рассоле), 50 г пармезана, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны (или майонеза), 2 зубчика чеснока, пучок укропа (или петрушки), соль, перец.

Как я готовлю

Сулугуни и моцареллу натираю на крупной терке, пармезан — на мелкой. Чеснок пропускаю через пресс, зелень мелко рублю.

Яйца взбиваю со сметаной, солью и перцем. Добавляю чеснок, зелень и примерно половину смеси сыров. Перемешиваю.

Лаваш разрезаю на полосы шириной около 10 см. Каждую полосу смазываю сырно-яичной смесью, посыпаю оставшимся сыром. Сворачиваю лаваш в плотный рулет.

Рулет нарезаю на шайбы толщиной 2–3 см. Выкладываю их в форму для запекания (диаметром 20–22 см) срезом вверх плотно друг к другу, формируя улитку.

Оставшуюся яично-сырную смесь выливаю сверху. Посыпаю тертым пармезаном. Запекаю при 180 °C 25 минут до золотистой корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Хрустящие края, тянущийся сыр, аромат чеснока и укропа — пирог исчез за 10 минут. Я использовал сулугуни и моцареллу как основу, пармезан дал корочку. Советую не жалеть сыра и плотно укладывать улитки в форму.

Добавил в начинку мелко рубленную ветчину — стало еще сытнее. Пирог легко режется, не разваливается. В следующий раз сделаю двойную порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Психолог ответил, почему после отпуска появляется желание уволиться
Общество
Психолог ответил, почему после отпуска появляется желание уволиться
Как сварить классический щавелевый суп с яйцом и не только: 3 рецепта
Семья и жизнь
Как сварить классический щавелевый суп с яйцом и не только: 3 рецепта
Беру пачку бекона и банку фасоли: варю минестроне вместо супов, которые уже надоели
Общество
Беру пачку бекона и банку фасоли: варю минестроне вместо супов, которые уже надоели
Фарш, сыр и хрустящая корочка — эта запеканка объясняет, почему я не хожу в рестораны
Общество
Фарш, сыр и хрустящая корочка — эта запеканка объясняет, почему я не хожу в рестораны
В лаваш кладу простую начинку и кручу трубочки: классный рецепт и на завтрак, и на перекус — вкуснее пирожков
Общество
В лаваш кладу простую начинку и кручу трубочки: классный рецепт и на завтрак, и на перекус — вкуснее пирожков
Общество
рецепты
еда
сыры
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выиграли люди»: военэксперт о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила
Токаев отметил ключевую роль России в урегулировании международных вопросов
Токаев сделал заявление о роли Путина в судьбе России
Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным
Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года
Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России
Песков назвал неотъемлемую черту российской политики
Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле
Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением
RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева
«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске
В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия
Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства
Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ
«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания
Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта АЭС «Балхаш»
Дмитриев пошутил об «инновационной» попытке ЕС скрыть проблемы с топливом
Лавров назвал слова ЕС о требованиях к российским военным идиотизмом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.