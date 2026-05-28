Ленивый пирог-улитка из лаваша с 3 видами сыра. Запекается 25 минут, хрустит и тянется

Нет времени на дрожжевое тесто? Лаваш выручает. Скрутил, залил, засыпал сыром, засунул в духовку. Через 25 минут — пирог, который выглядит как из пекарни. Можно взять с собой на работу, в школу, на пикник. В холодном виде он тоже вкусный, но в горячем — божественно.

Что понадобится

2 листа тонкого лаваша, 150 г сулугуни, 150 г моцареллы (твердой, не в рассоле), 50 г пармезана, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны (или майонеза), 2 зубчика чеснока, пучок укропа (или петрушки), соль, перец.

Как я готовлю

Сулугуни и моцареллу натираю на крупной терке, пармезан — на мелкой. Чеснок пропускаю через пресс, зелень мелко рублю.

Яйца взбиваю со сметаной, солью и перцем. Добавляю чеснок, зелень и примерно половину смеси сыров. Перемешиваю.

Лаваш разрезаю на полосы шириной около 10 см. Каждую полосу смазываю сырно-яичной смесью, посыпаю оставшимся сыром. Сворачиваю лаваш в плотный рулет.

Рулет нарезаю на шайбы толщиной 2–3 см. Выкладываю их в форму для запекания (диаметром 20–22 см) срезом вверх плотно друг к другу, формируя улитку.

Оставшуюся яично-сырную смесь выливаю сверху. Посыпаю тертым пармезаном. Запекаю при 180 °C 25 минут до золотистой корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Хрустящие края, тянущийся сыр, аромат чеснока и укропа — пирог исчез за 10 минут. Я использовал сулугуни и моцареллу как основу, пармезан дал корочку. Советую не жалеть сыра и плотно укладывать улитки в форму.

Добавил в начинку мелко рубленную ветчину — стало еще сытнее. Пирог легко режется, не разваливается. В следующий раз сделаю двойную порцию.