27 мая 2026 в 11:07

Фарш, сыр и хрустящая корочка — эта запеканка объясняет, почему я не хожу в рестораны

Фото: D-NEWS.ru
Эта запеканка — спасение, когда хочется чего-то сытного, но возиться часами нет желания. Говяжий фарш, расплавленный чеддер и хрустящая корочка — я не мог поверить, что это так просто.

Ингредиенты

Макароны (ракушки/рожки) — 300 г, говяжий фарш — 500 г, брокколи — 200 г, чеддер — 150 г, пармезан — 50 г, сливочное масло — 45 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, мука — 30 г, молоко — 400 мл, тимьян — 1 ч. л., мускатный орех — щепотка, панировочные сухари — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю макароны на 4 минуты меньше, чем написано на пачке, и за пару минут до конца кидаю к ним соцветия брокколи. Сливаю воду, добавляю 30 г масла, перемешиваю. Тем временем на сковороде жарю лук до румянца, следом загружаю фарш и разбиваю его лопаткой. Через 5 минут добавляю чеснок и тимьян, солю, перчу.

В той же сковороде готовлю сырный соус: топлю оставшееся масло, всыпаю муку, вливаю молоко, добавляю мускатный орех и варю до загустения. Снимаю с огня, вмешиваю чеддер. Смешиваю макароны с брокколи, фаршем и соусом, выкладываю в форму, посыпаю пармезаном с сухарями. Ставлю в духовку при 200 °C на полчаса и жду, пока верх не станет золотистым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Говяжий фарш, расплавленный чеддер и хрустящая корочка — я не мог поверить, что это так просто. Меня удивило, что блюдо получилось абсолютно самодостаточным: никакого гарнира не нужно, все в одной форме. Текстура идеальная — макароны не слиплись, а фарш сочный.

Советую дать запеканке постоять 5 минут после духовки, чтобы она «схватилась» и не разваливалась при нарезке.

Проверено редакцией
