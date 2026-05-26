Запеканка из 3 ингредиентов: смешиваю творог, сгущенку и яйца — и подаю на завтрак

Творожная запеканка из трех ингредиентов — это гениально простой и быстрый десерт, который готовится без муки, масла и сахара. Нежная, воздушная, с легкой карамельной ноткой сгущенки, она тает во рту.

Для приготовления понадобится: 400 г творога, 1 банка сгущенного молока, 2 яйца.

Рецепт: творог разомните вилкой или пробейте блендером до пастообразного состояния. Добавьте сгущенку и яйца, тщательно перемешайте до однородности. Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом.

Вылейте творожную массу. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и плотной консистенции. Остудите в форме, затем нарежьте порционными кусками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова лично попробовала приготовить запеканку по этому рецепту. Порадовала, что в ней абсолютно нет муки. Главное, дождаться полного остывания запеканки перед нарезкой, тогда масса будет хорошо держать форму.

