Заменила молоко на воду — гренки стали еще вкуснее: 5 минут и никаких затрат — семья сыта и довольна

Заменила молоко на воду — гренки стали еще вкуснее: 5 минут и никаких затрат — семья сыта и довольна

Сладкие гренки без молока — это простой и бюджетный завтрак, который готовится за 5 минут. Вода с сахаром и корицей делает их даже вкуснее, чем на молоке: хрустящие, ароматные, с карамельной корочкой.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 6–8 ломтиков батона (белого хлеба), 100 мл воды, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, растительное масло для жарки.

Как приготовить

В миске смешайте воду, сахар и корицу, размешайте до растворения сахара. Каждый ломтик батона обмакните в сладкую воду с обеих сторон. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте гренки на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова опробовала этот рецепт гренок. Вопреки ожиданиям, батон не разошелся в воде, а у гренок получилась сладкая золотистая корочка.

Ранее стало известно, как приготовить тертый пирог с вареньем.