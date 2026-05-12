Смешиваю сметану с мукой — через 20 минут печенье «Лапушки» готово: мягче и рассыпчатее, чем в любой пекарне

Это гениально простой рецепт сметанного печенья для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться со сложными рецептами и миксером. Никаких хлопот — просто смешал, замесил, вырезал и испек.

Получается обалденная вкуснятина: румяное, рассыпчатое печенье с нежной, маслянистой текстурой, которое буквально тает во рту. Сметана делает его мягким и воздушным, а масло придает рассыпчатость и сливочный вкус.

«Лапушки» не черствеют несколько дней и прекрасно подходят к утреннему кофе, вечернему чаю или как угощение для детей. Готовятся из доступных продуктов, а результат всегда радует. Даже начинающий кулинар справится с этим рецептом. Для приготовления вам понадобится: 200 г сметаны (20–25% жирности), 200 г сливочного масла (размягченного), 400 г муки, 150 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли.

В миске смешайте размягченное масло со сметаной, сахаром, ванилином и солью. Перемешайте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте миску пленкой и уберите в холодильник на 15 минут.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–18 минут до легкого румянца. Печенье будет мягким сразу после духовки, при остывании станет рассыпчатым. Подавайте к чаю.

Мария Левицкая
