12 мая 2026 в 14:56

Стрельба в школе на Кубани сегодня, 12 мая: что известно, сколько раненых

Сегодня, 12 мая, девятиклассник устроил стрельбу в школе Гулькевичского района в Краснодарском крае. Какие известны подробности о случившемся, сколько человек пострадали?

Что известно о стрельбе в школе на Кубани 12 мая

Во вторник, 12 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в одной из школ региона девятиклассник устроил стрельбу. По его данным, в результате происшествия пострадали двое учеников.

«Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы и травмировал двоих учеников. Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице, на данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям», — заявил Кондратьев.

Инцидент, по данным Telegram-канала Baza, произошел в школе № 1 Гулькевичского района Краснодарского края.

«Стрельбу в школе № 1 им. М. И. Короткова в Гулькевичском районе открыл 16-летний девятиклассник. Из пневматического оружия он ранил двух других школьников в висок и в живот», — говорится в сообщении канала.

По данным Telegram-канала Mash, вероятная причина стрельбы — заваленный пробный экзамен по русскому языку.

«По словам родителей детей, он сначала напал на свой класс с пневматическим оружием, потом спустился в спортзал, где занимались первоклашки и несколько раз выстрелил в их сторону», — пишет Mash.

Нападавший купил пневматический пистолет на маркетплейсе, сообщили в правоохранительных органах.

На настоящий момент подросток задержан. По данным следствия, он стрелял «в сторону учеников младших классов» и скрылся с места происшествия. Его удалось поймать на одной из улиц города. Сейчас со стрелявшим проводят следственные действия.

Местными следователями возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Надзорные органы и СК дадут оценку действиям лиц, отвечающим за безопасность в школе.

«Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона», — заявил Кондратьев.

Девятикласснику может быть назначен условный срок из-за возраста, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

«Охранникам и руководству школы не будет ничего грозить [за стрельбу, устроенную учеником], если в результате расследования будет установлено, что все инструкции по безопасности соблюдены. Самому малолетнему хулигану, чьи действия могут быть квалифицированы по статье 213 УК РФ (хулиганство), грозит до пяти лет. Я не думаю, что его посадят в силу возраста, но условным сроком он точно отделается», — пояснил эксперт.

Мария Баранова
