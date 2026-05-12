12 мая 2026 в 15:03

Названы регионы, лидирующие по активности клещей

Роспотребнадзор: Петербург и Ленобласть стали лидерами по количеству клещей

Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами по количеству клещей, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Эпидемиологическую обстановку в России в ведомстве охарактеризовали как «стабильную».

Специалисты отметили, что наиболее действенной мерой профилактики является вакцинация. В первую очередь прививки показаны людям, которые живут или собираются в поездку в эндемичные регионы. Также при выезде на природу необходимо пользоваться репеллентами и соблюдать другие меры предосторожности.

Ранее эпидемиолог Любовь Семейкина рассказала, что найденного на теле клеща давить нельзя из-за увеличения риска заражения инфекциями. По ее словам, к извлечению нужно подходить аккуратно, не сдавливая тело клеща.

