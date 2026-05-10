Эпидемиолог объяснила, почему нельзя давить найденного на теле клеща

Найденного на теле клеща давить нельзя из-за увеличения риска заражения инфекциями, сообщила заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, к извлечению нужно подходить аккуратно, не сдавливая тело клеща.

Раздавливание клеща во время удаления опасно: это может привести к попаданию инфицированной слюны или содержимого желудка клеща в ранку, что увеличивает риск заражения инфекциями, — отметила она.

Ранее сообщалось, что около 52% россиян никак не защищаются от клещей. Соответствующее исследование недавно провели ученые. В нем приняли участие 1,1 тыс. человек. Многие отметили, что не ходят в лес, а клещей возле дома не боятся.

Также президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что комплексная защита, состоящая из основных и вспомогательных средств, поможет лучше оградить домашнего любимца от укусов клещей. Специалист подчеркнул, что если использовать только вспомогательные методы защиты, то эффективность значительно снизится.