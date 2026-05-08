Кинолог рассказал, как эффективно защитить собаку от клещей Кинолог Голубев: комплексный подход лучше защитит собаку от клещей

Комплексная защита, состоящая из основных и вспомогательных средств, поможет лучше оградить домашнего любимца от укусов клещей, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнул, что, если использовать только вспомогательные методы защиты, эффективность значительно снизится.

Если вы используете методы защиты только из второго списка, эффективность значительно снижается. Так, к основным средствам относятся таблетки и капли на холку. Принцип работы следующий: вещества таблеток всасываются в кровь, и паразит погибает при укусе. В то время как капли распределяются по коже с помощью кожного сала, и паразит также погибает при контакте, — объяснил кинолог.

Ранее Голубев заявил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень, семена которого могут нанести серьезный вред здоровью животного. Голубев также отметил опасность луковичных цветов, ирисов и других растений, содержащих ядовитые вещества.