08 мая 2026 в 14:06

Стало известно, сколько россиян защищаются от клещей

KP.RU: 52% россиян никак не защищаются от клещей

Около 52% россиян никак не защищаются от клещей, об этом свидетельствуют данные опроса KP.RU. В исследовании приняли участие 1,1 тыс. человек. Многие отметили, что не ходят в лес, а клещей возле дома не боятся.

По данным опроса, 19% россиян тем временем используют специальные защитные спреи. Они выбирают их из-за удобства — такие спреи защищают и от других насекомых. 16% респондентов также носят закрытую одежду, когда отправляются в лес.

Тем временем еще 10% опрошенных признались, что сильно боятся клещей и делают прививку, чтобы не заразиться энцефалитом. Еще 3% респондентов выбрали вариант «другое».

Ранее кандидат фармацевтических наук доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила, что в несвежем постельном белье могут завестись пылевые клещи и бактерии. Эксперт подчеркнула, что они могут вызывать кожные проблемы.

