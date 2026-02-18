Зимняя Олимпиада — 2026
Доцент ответила, кто «живет» в несвежем постельном белье

Доцент Золотарева: в несвежем постельном белье могут завестись пылевые клещи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В несвежем постельном белье могут завестись пылевые клещи и бактерии, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнула, что они могут вызывать кожные проблемы.

Помимо пылевых клещей, в постельном белье могут активно размножаться бактерии. Они становятся причиной кожных проблем: зуда, раздражения, воспалений, а также усугубляют уже имеющиеся дерматологические заболевания. Поэтому несвоевременная смена белья может не только ухудшить качество сна, но и напрямую провоцировать аллергию и кожные воспаления, — пояснила Золотарева.

Стирать постельное белье нужно, исходя из инструкций, посоветовала доцент. По ее словам, при наличии аллергии, астмы или домашних животных стирки нужно устраивать чаще. Матрас тем временем следует регулярно пылесосить и чистить.

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен ранее рассказала, что использование общих полотенец может привести к заражению лишаем и контагиозным моллюском. По ее словам, мокрая ткань является благоприятной средой для размножения бактерий и микроорганизмов.

