«Хочется проветрить»: Захарова выступила против «духа Мюнхена»

Дух Анкориджа важно сохранять, а дух Мюнхена хочется проветрить, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Так дипломат ответила на вопрос журналистов о возможном антониме к понятию, возникшему после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть ли антоним к «духу Анкориджа»? Исходя из контекста сегодняшнего брифинга, я подумала, что таким антонимом может стать «дух Мюнхена». «Дух Анкориджа» важно сохранять, а после «духа Мюнхена» хочется проветрить, — сказала Захарова.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон недалеко от Анкориджа. Переговоры прошли в рабочей обстановке и получили позитивные оценки с обеих сторон.

Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, то она позиционирует себя как одна из главных мировых площадок для обсуждения международной безопасности. Однако представителей России организаторы перестали приглашать с 2022 года. В этом году форум проходил с 13 по 15 февраля.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что терпение России по поводу урегулирования украинского конфликта в «духе Анкориджа» уже на пределе. По его мнению, это произошло из-за нежелания США соблюдать собственные предложения.