Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 11:29

Подоляка заявил о пределе в терпении России к «духу Анкориджа»

Юрий Подоляка Юрий Подоляка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Терпение России по поводу урегулирования украинского конфликта в «духе Анкориджа» уже на пределе, предположил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. По его мнению, это произошло из-за нежелания США соблюдать собственные предложения.

А потому, думаю, скоро о «духе Анкориджа» забудут. <...> Да и [президенту США Дональду] Трампу, ввиду огромных внутренних проблем, уже скоро будет не до Анкориджа, — написал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Европу и Киев в попытках «изнасилования» американской инициативы по восстановлению мира на Украине. По его словам, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые после встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Трампом в Анкоридже «плавали» в самых разных вариантах.

До этого глава российского МИД также отмечал, что США не готовы выполнять выдвинутые в Анкоридже предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины. Он сообщил об отсутствии ожиданий улучшения экономических отношений с американской стороной.

Юрий Подоляка
Россия
Анкоридж
США
Украина
