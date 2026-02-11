Подоляка заявил о пределе в терпении России к «духу Анкориджа»

Терпение России по поводу урегулирования украинского конфликта в «духе Анкориджа» уже на пределе, предположил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. По его мнению, это произошло из-за нежелания США соблюдать собственные предложения.

А потому, думаю, скоро о «духе Анкориджа» забудут. <...> Да и [президенту США Дональду] Трампу, ввиду огромных внутренних проблем, уже скоро будет не до Анкориджа, — написал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Европу и Киев в попытках «изнасилования» американской инициативы по восстановлению мира на Украине. По его словам, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые после встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Трампом в Анкоридже «плавали» в самых разных вариантах.

До этого глава российского МИД также отмечал, что США не готовы выполнять выдвинутые в Анкоридже предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины. Он сообщил об отсутствии ожиданий улучшения экономических отношений с американской стороной.