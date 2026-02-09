Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:25

Лавров заявил об изменении позиции США по договоренностям в Анкоридже

Лавров заявил о неготовности США выполнять свои предложения по Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
США не готовы выполнять выдвинутые в Анкоридже предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил в интервью международной сети TV BRICS министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также сообщил об отсутствии ожиданий улучшения экономических отношений с американской стороной.

В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. <…> Помимо того, что они вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы еще и в сфере экономики не видим никакого «радужного» будущего, — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что мирное урегулирование на Украине могло быть уже оформлено, если бы Москва и Вашингтон обнародовали результаты переговоров в Анкоридже. Однако после того, как Россия поддержала американскую инициативу, вмешалась Европа вместе с Зеленским, начав ее менять, что продолжается до сих пор и сводится к попыткам выбить из России дополнительные уступки.

Глава МИД РФ также заявил, что языковые и религиозные свободы русскоязычного населения на Украине являются международными обязательствами Киева, а не предметом политического торга. Он напомнил, что Украина — единственная страна в мире, где запрещен язык, являющийся официальным языком ООН. Так Лавров ответил на вопрос о гарантиях безопасности, предоставления которых требуют Киев и его союзники.

