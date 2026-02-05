«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву Лавров исключил языковые и религиозные уступки по урегулированию на Украине

Языковые и религиозные свободы русскоязычного населения на Украине являются международными обязательствами Киева, а не предметом политического торга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Он напомнил, что Украина — единственная страна в мире, где запрещен язык, являющийся официальным языком ООН. Так Лавров ответил на вопрос о гарантиях безопасности, предоставления которых требует Киев и его союзники.

Комментируя разговоры о гарантиях безопасности, министр задал риторический вопрос о том, за безопасность какого государства борются на Западе. Лавров указал, что на Украине действует запрет на использование русского языка, который является языком коренного народа этой страны. В качестве примера он привел ситуацию вокруг арабо-израильского конфликта, указав, что в Израиле не запрещено разговаривать на арабском, а в странах Ближнего Востока — на иврите.

Даже если они попытаются разменять какие-то «уступки» по русскому языку — это будет подло, нечестно. Потому что и языковые свободы, и религиозные свободы записаны в Уставе ООН. Это не может быть предметом торга, — подчеркнул министр.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что это не предварительное условие, а требование соблюдения Устава ООН и самой украинской Конституции, где закреплены права русскоязычного населения. По его словам, игнорирование этой темы Западом означает желание сохранить власть президента Украины Владимира Зеленского, что недопустимо.

Когда эту тему «забывают» на Западе и говорят, что Владимиру Зеленскому дадут гарантии безопасности, значит они хотят сохранить его нацистский режим. <...> Это плохо, — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ в интервью также заявил, что Россия однажды «обожглась», поверив гарантиям Запада о нерасширении НАТО на Восток. Так он ответил на вопрос, верно ли считать, что отказ Москвы вести переговоры не на своих условиях объясняется обманом со стороны западных стран.