«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада Лавров: Россия «обожглась» на доверии к обещаниям НАТО о нерасширении на Восток

Россия однажды «обожглась», поверив гарантиям Запада о нерасширении НАТО на Восток, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Так он ответил на вопрос, верно ли считать, что отказ Москвы вести переговоры не на своих условиях объясняется обманом со стороны западных стран.

В значительной степени да. Может быть, не столь обнаженно. Самое главное то, что вы сейчас сказали — мы совершенно точно обожглись на нашем доверии к людям, которые клялись, что не будет расширения НАТО на Восток, ущемления России, что у нас будет общее пространство от Лиссабона до Владивостока, и весь этот огромный континент будет континентом мира, безопасности, — сказал он.

Лавров в ходе интервью также обратил внимание, что европейские политики изменили риторику по отношению к России, осознав несбыточность планов нанести стране поражение. Министр отметил, что ранее страны ЕС требовали жесткой поддержки Украины, включая поставки оружия и финансирование.

Кроме того, глава МИД РФ оценил действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца подготовкой страны к войне. По словам дипломата, риторика и решения нового канцлера указывают на серьезные изменения в политике Берлина.