Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 18:01

«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада

Лавров: Россия «обожглась» на доверии к обещаниям НАТО о нерасширении на Восток

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия однажды «обожглась», поверив гарантиям Запада о нерасширении НАТО на Восток, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Так он ответил на вопрос, верно ли считать, что отказ Москвы вести переговоры не на своих условиях объясняется обманом со стороны западных стран.

В значительной степени да. Может быть, не столь обнаженно. Самое главное то, что вы сейчас сказали — мы совершенно точно обожглись на нашем доверии к людям, которые клялись, что не будет расширения НАТО на Восток, ущемления России, что у нас будет общее пространство от Лиссабона до Владивостока, и весь этот огромный континент будет континентом мира, безопасности, — сказал он.

Лавров в ходе интервью также обратил внимание, что европейские политики изменили риторику по отношению к России, осознав несбыточность планов нанести стране поражение. Министр отметил, что ранее страны ЕС требовали жесткой поддержки Украины, включая поставки оружия и финансирование.

Кроме того, глава МИД РФ оценил действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца подготовкой страны к войне. По словам дипломата, риторика и решения нового канцлера указывают на серьезные изменения в политике Берлина.

Сергей Лавров
МИД РФ
Россия
Запад
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мама ЮИД» Федулова умерла на 86-м году жизни
Умер адмирал флота Куроедов
Трамп надел значок с истребителем на фоне обострения отношений с Ираном
РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ
Самолет экстренно сел из-за изнасилования подростка на борту
Трамп раскрыл истинные мотивы своего переизбрания на второй срок
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке
Теннисист Синнер «сменил профессию» перед Олимпиадой
Трамп назвал худшего президента США
Россиянка заявила на отчима-педофила спустя 15 лет
Политолог назвал страны, которые помогут Вьетнаму в случае вторжения США
В деле Эпштейна нашелся «польский след»
Рубальская рассказала, запретит ли она исполнять свои песни Алле Пугачевой
Российская делегация покинула Абу-Даби
Поджигательницу пункта сбора гумпомощи отправили в СИЗО
Военные США и России договорились о неожиданном шаге
Кратковременные дожди и тепло до +10? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Названы истинные цели заявления ЕС о передаче Украине €90 млрд
Политолог объяснил, почему Вьетнам опасается вторжения США
Россиянка угрожала сжечь Ленина и получила четыре года колонии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.