Лавров объяснил, как Мерц готовит Германию к войне Лавров назвал действия Мерца подготовкой Германии к войне

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц своими практическими действиями готовит Германию к войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT. По словам главы МИД, риторика и решения нового канцлера указывают на серьезные изменения в политике Берлина.

Лавров напомнил, что, заняв пост главы правительства, Мерц сразу объявил об отмене конституционных лимитов на военные траты. Российский дипломат подчеркнул, что целью этих мер было названо возвращение статуса главной военной державы Европы.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что такая позиция четко отражает менталитет и вектор мышления германского лидера. Лавров указал, что канцлер неоднократно возвращался к этой идее в своих выступлениях.

На практике то, что он делает, — это подготовка к войне, — констатировал министр.

Ранее Мерц высказался против участия Берлина в переговорах между Киевом и российским президентом Владимиром Путиным по украинскому конфликту. При этом он отметил, что Германия поддерживает диалог между сторонами, надеясь на скорое завершение переговорного процесса.