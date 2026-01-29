Мерц выступил против переговоров с Путиным Мерц не захотел стать посредником в переговорах России и Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества Берлина в переговорах Киева с российским президентом Владимиром Путиным по конфликту на Украине, передает Die Zeit. При этом политик заявил, что ФРГ поддерживает диалог между сторонами и рассчитывает на скорое завершение переговорного процесса.

Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников, — сказал канцлер.

Ранее внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в бундестаге Адис Ахметович заявил, что Мерц должен проявить смелость и начать прямые переговоры с президентом России. Он раскритиковал формат трехсторонних консультаций в Абу-Даби, на которых, по его мнению, Германия упускает дипломатическую инициативу.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.