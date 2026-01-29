Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:06

Мерц выступил против переговоров с Путиным

Мерц не захотел стать посредником в переговорах России и Украины

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества Берлина в переговорах Киева с российским президентом Владимиром Путиным по конфликту на Украине, передает Die Zeit. При этом политик заявил, что ФРГ поддерживает диалог между сторонами и рассчитывает на скорое завершение переговорного процесса.

Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников, — сказал канцлер.

Ранее внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в бундестаге Адис Ахметович заявил, что Мерц должен проявить смелость и начать прямые переговоры с президентом России. Он раскритиковал формат трехсторонних консультаций в Абу-Даби, на которых, по его мнению, Германия упускает дипломатическую инициативу.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

Германия
Фридрих Мерц
Владимир Путин
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Юрист озвучил неприятную правду по делу избитых в Египте россиян
Пассажиры пришли на помощь застрявшему в сугробе автобусу
Высота сугробов в Москве превысила норму в два раза
Роспотребнадзор раскрыл ситуацию с вирусом Нипах в России
Появилась новая информация о планах Молдавии покинуть СНГ
«Снегоборьба продолжается»: в МЖД рассказали о работах по расчистке дорог
Московскую область сковали снежные заторы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.