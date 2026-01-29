Аналитик объяснил, почему Киев согласился на переговоры Аналитик Меркурис: Украина согласилась на переговоры ради перемирия на фронте

Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, потому что не хотят заключать сделку, а вот перемирие на фронте им нужно. И, на мой взгляд, это делает урегулирование этого конфликта путем переговоров практически невозможным, — отметил он.

До этого Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сильно расстроился из-за исключения Европы из мирного переговорного процесса. По словам эксперта, глава государства также разозлился на США из-за этого.

Также политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Зеленский решился публично критиковать Европу, чтобы наладить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».