В ЦБ оценили востребованность нового сервиса по борьбе с инсайдерами Представитель ЦБ Марданов: получено более 100 жалоб об инсайдерских нарушениях

Новый цифровой сервис ЦБ по приему жалоб на финансовые нарушения оказался востребованным, за первый месяц работы на него поступило более 100 сообщений, рассказал в интервью NEWS.ru начальник главного управления Банка России по ЦФО Рустэм Марданов. По его словам, все сигналы сейчас анализируются на предмет наличия фактов манипулирования рынком и инсайдерской торговли.

Сервис [для анонимных сообщений о манипулировании рынком и неправомерном использовании инсайда] работает, уже поступило более 100 сообщений. Банк России анализирует их с точки зрения наличия фактов манипулирования рынком и инсайдерской торговли, — сказал Марданов.

Представитель ЦБ не стал раскрывать детали поступивших обращений, но подчеркнул, что инструмент создан для повышения прозрачности финансового рынка. Возможность анонимного информирования должна помочь в выявлении серых схем, которые наносят ущерб добросовестным участникам рынка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что платформа «Антидроп», предназначенная для борьбы с мошенническими переводами, может начать работу в 2027 году. По ее словам, в ЦБ хотели бы запустить систему как можно быстрее, однако сроки зависят от двух ключевых факторов — вступления в силу изменений в законодательстве и технической готовности самой платформы