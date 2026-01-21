Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:34

Apple даст второй шанс провалившемуся iPhone Air

Weibo: Apple выпустит второе поколение iPhone Air осенью 2026 года

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская корпорация Apple выпустит обновленную версию смартфон iPhone Air, несмотря на слабые продажи устройства, написал в своем блоге на Weibo известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital. По его данным, гаджет выйдет уже этой осенью.

Судя по отзывам, которые я получил от производственной линии, iPhone Air 2 будет выпущен этой осенью, — утверждает инсайдер.

Он добавил, что второе поколение iPhone Air увидит лишь небольшое обновление. При этом обновленный смартфон, как и первая версия, получит лишь одну основную камеру.

В ноябре прошлого года осведомленные источники узнали, что промышленный дизайнер Абидур Чоудхури покинул Apple. Он работал над смартфоном iPhone Air. Причиной увольнения стало желание дизайнера присоединиться к стартапу, специализирующемуся на разработках в области искусственного интеллекта.

Ранее появилась информация, что Apple может выпустить свой первый смартфон со складным экраном в сентябре 2026 года. При этом поставщиком дисплеев для новинки станет компания Samsung Display.

