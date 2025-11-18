Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 13:23

Apple потеряла дизайнера iPhone Air

Bloomberg: дизайнер смартфона iPhone Air Чоудхури покинул Apple

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, являвшийся одним из создателей смартфона iPhone Air, покинул Apple, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, причиной увольнения стало желание дизайнера присоединиться к стартапу, специализирующемуся на разработках в области искусственного интеллекта.

Промышленный дизайнер Абидур Чоудхури недавно покинул компанию-производителя iPhone, чтобы перейти в стартап, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, — говорится в материале.

Как пишет издание, уход Чоудхури, который также участвовал в презентационном ролике iPhone Air, стал крупной потерей для дизайнерского подразделения компании. Его отъезд «вызвал большой резонанс» внутри Apple. На момент ухода Чоудхури считался перспективным и набирающим популярность специалистом в команде.

Ранее обозреватель Марк Гурман сообщил, что Apple прекращает развитие и выпуск обновлений для своего самого дорогого настольного компьютера — Mac Pro. По его словам, компания фактически завершила жизненный цикл устройства, сосредоточившись на других моделях.

США
Apple
дизайнеры
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-ведущую Первого канала оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах
Попавшие в ДТП в Египте российские туристы начали покидать страну
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократят до 6,5 часа
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Директор Булановой объяснил уход танцоров из ее коллектива
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.