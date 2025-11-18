Apple потеряла дизайнера iPhone Air

Промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, являвшийся одним из создателей смартфона iPhone Air, покинул Apple, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, причиной увольнения стало желание дизайнера присоединиться к стартапу, специализирующемуся на разработках в области искусственного интеллекта.

Промышленный дизайнер Абидур Чоудхури недавно покинул компанию-производителя iPhone, чтобы перейти в стартап, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, — говорится в материале.

Как пишет издание, уход Чоудхури, который также участвовал в презентационном ролике iPhone Air, стал крупной потерей для дизайнерского подразделения компании. Его отъезд «вызвал большой резонанс» внутри Apple. На момент ухода Чоудхури считался перспективным и набирающим популярность специалистом в команде.

Ранее обозреватель Марк Гурман сообщил, что Apple прекращает развитие и выпуск обновлений для своего самого дорогого настольного компьютера — Mac Pro. По его словам, компания фактически завершила жизненный цикл устройства, сосредоточившись на других моделях.