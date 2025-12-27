Стало известно, из-за кого Зеленский отказался от стиля «милитари» Дизайнер Анисимов: Зеленский отказался от одежды в военном стиле из-за жены

Президент Украины Владимир Зеленский сменил одежду в военном стиле на сдержанный костюм по просьбе своей жены, заявил в беседе с чешским изданием iRozhla украинский дизайнер Виктор Анисимов. По его словам, конфликт с американским лидером Дональдом Трампом, произошедший в Овальном кабинете в конце февраля, ни при чем.

Когда острая и интенсивная фаза конфликта закончилась, президент снова начал часто путешествовать по миру. <...> Контраст между ним и первой леди и остальной делегацией начал выделяться, — подчеркнул дизайнер.

Он отметил, что идея изменить стиль украинского президента возникла в начале 2025 года, инициатором стала Елена Зеленская. В запросе, который Анисимов получил в январе, говорилось, что одежда политика должна быть удобной и отражать ситуацию на Украине, но при этом выглядеть более официально.

Это было не так, что Трамп сказал: «Переоденься», поэтому Зеленский переоделся. Нет, изменение уже было запланировано, и мы работали над ним, — резюмировал дизайнер.

Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря во Флориде. Согласно графику главы США, мероприятие состоится в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго.