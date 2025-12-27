Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 07:35

Стало известно, из-за кого Зеленский отказался от стиля «милитари»

Дизайнер Анисимов: Зеленский отказался от одежды в военном стиле из-за жены

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский сменил одежду в военном стиле на сдержанный костюм по просьбе своей жены, заявил в беседе с чешским изданием iRozhla украинский дизайнер Виктор Анисимов. По его словам, конфликт с американским лидером Дональдом Трампом, произошедший в Овальном кабинете в конце февраля, ни при чем.

Когда острая и интенсивная фаза конфликта закончилась, президент снова начал часто путешествовать по миру. <...> Контраст между ним и первой леди и остальной делегацией начал выделяться, — подчеркнул дизайнер.

Он отметил, что идея изменить стиль украинского президента возникла в начале 2025 года, инициатором стала Елена Зеленская. В запросе, который Анисимов получил в январе, говорилось, что одежда политика должна быть удобной и отражать ситуацию на Украине, но при этом выглядеть более официально.

Это было не так, что Трамп сказал: «Переоденься», поэтому Зеленский переоделся. Нет, изменение уже было запланировано, и мы работали над ним, — резюмировал дизайнер.

Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря во Флориде. Согласно графику главы США, мероприятие состоится в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго.

Владимир Зеленский
Украина
одежда
дизайнеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово отказываются от новогодних шоу по телевизору
Киев обвинили в заманивании людей в театр Мариуполя перед взрывом
Российские бойцы уничтожили более 60 солдат ВСУ в ДНР и Запорожье
В Госдуме назвали срок оживления рыночной ипотеки
Как снять отек с лица после сна: приводим себя в порядок за минуты
Россиянам раскрыли важный нюанс по поводу шума в новогоднюю ночь
В МВД раскрыли, когда в январе можно будет продлить водительские права
Стало известно о новом способе защиты от игровой зависимости
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у северных Курил
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 декабря
Эксперты раскрыли, как «Тайный Санта» помогает мошенникам грабить россиян
Взрывы сотрясли Киев в четвертый раз за ночь
«Хочу дом на Рублевке»: как быть с нереальными заказами детей Деду Морозу
Паническое бегство ВСУ, зачистка в Димитрове: новости СВО к утру 27 декабря
«Он смог выплыть»: в Якутии раскрыли новые детали провала машины под лед
Два самолета не смогли сесть в Красноярске из-за урагана
Трамп озвучил планы США на признание Сомалиленда
Стало известно, из-за кого Зеленский отказался от стиля «милитари»
Нападения на прохожих в Москве привлекли внимание Бастрыкина
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 декабря: инфографика
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.