В Белом доме назвали точные дату и время встречи Трампа и Зеленского Трамп и Зеленский встретятся во Флориде 28 декабря в 23:00 мск

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся 28 декабря во Флориде, заявили в пресс-службе Белого дома. Согласно графику главы США, мероприятие состоится в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Предполагается, что на встречу глав государств планируют допустить представителей СМИ. Отмечается, что перед переговорами с Трампом Зеленский уже пообщался с лидерами Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии. При этом участие европейцев в предстоящей встрече не ожидается.

Ранее Трамп выразил уверенность в возможности мирного разрешения ситуации на Украине. Свой оптимизм он связал с предстоящими переговорами с Зеленским. По словам республиканца, урегулирование этого кризиса является чрезвычайно трудной задачей, но «есть хорошие шансы».

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Трампу нужно быть аккуратнее с президентом Украины. По его словам, Зеленский вынашивает весьма «гнусный план». Парламентарий добавил, что американскому лидеру не стоит оказывать Зеленскому знаки внимания, включая рукопожатия или демонстрацию близости.