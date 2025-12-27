Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 07:03

В Белом доме назвали точные дату и время встречи Трампа и Зеленского

Трамп и Зеленский встретятся во Флориде 28 декабря в 23:00 мск

Читайте нас в Дзен

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся 28 декабря во Флориде, заявили в пресс-службе Белого дома. Согласно графику главы США, мероприятие состоится в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Предполагается, что на встречу глав государств планируют допустить представителей СМИ. Отмечается, что перед переговорами с Трампом Зеленский уже пообщался с лидерами Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии. При этом участие европейцев в предстоящей встрече не ожидается.

Ранее Трамп выразил уверенность в возможности мирного разрешения ситуации на Украине. Свой оптимизм он связал с предстоящими переговорами с Зеленским. По словам республиканца, урегулирование этого кризиса является чрезвычайно трудной задачей, но «есть хорошие шансы».

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Трампу нужно быть аккуратнее с президентом Украины. По его словам, Зеленский вынашивает весьма «гнусный план». Парламентарий добавил, что американскому лидеру не стоит оказывать Зеленскому знаки внимания, включая рукопожатия или демонстрацию близости.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
переговоры
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый предположил, как на россиян повлияет шестидневная рабочая неделя
«Родные мои»: в Норильске многодетная мать заморила младенца голодом
Семь БПЛА сбили над двумя регионами России за ночь
Шарлотка по-новогоднему: как классическая, но лучше — с ароматом праздника!
Машина с людьми провалилась под лед на участке реки Лены
ВСУ продолжают «кошмарить» мирных жителей Херсонской области
В Белом доме назвали точные дату и время встречи Трампа и Зеленского
От +4 до -50 на Новый год: какая погода будет в РФ с 29 декабря по 4 января
ВСУ оставили заминированные ловушки при отступлении в Запорожской области
В МИД РФ раскрыли, что легализует Киев в качестве подписанта соглашений
Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно
В Госдуме выдвинули идеи по поводу выходных, отпусков и рабочих недель
Умерла последняя из пяти сестер Дион
Прямой потомок Екатерины II рассказал о внутренней «русскости»
Пресс-секретарь Белого дома объявила неожиданную для всех новость
Два человека пострадали при перестрелке в здании шерифа в США
Окружение Трампа придумало путь для нормализации отношений РФ и ЕС
«Это работа под давлением»: истории спасателей из необычных отрядов МЧС
К чему снится курить сигареты: предвестие беды или удачи?
Назван срок оглашения приговора по делу об убийстве генерала Кириллова
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.