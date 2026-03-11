На Краматорском направлении появились французские наемники-дроноводы В зоне СВО были замечены дроноводы из Французского иностранного легиона

На Краматорском направлении в составе украинских подразделений зафиксирована работа операторов БПЛА из Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира роты добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Миссионер. По словам военного, уровень подготовки противника и данные радиоперехвата позволили идентифицировать иностранные расчеты.

Даже по полету «птицы» можно уже определить уровень оператора, который управляет дроном <...>. Удалось выявить, что были расчеты БПЛА именно французские, — пояснил командир.

Предположительно, выявленные специалисты являются бывшими военнослужащими Французского иностранного легиона. Миссионер уточнил, что в этом подразделении ранее проходило обучение большое количество украинских бойцов, однако сейчас на линии фронта фиксируется присутствие именно профессиональных иностранных кадров.

Ранее в Запорожской области в плен сдался взвод украинских военнослужащих, которым руководил наемник из Колумбии. Российские штурмовики одновременно атаковали три опорных пункта противника, после чего более 20 бойцов ВСУ сложили оружие. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.