11 марта 2026 в 10:18

Онколог объяснил, почему Лерчек могла заболеть раком желудка

Онколог Черемушкин: у Лерчек мог возникнуть рак из-за плохой экологической среды

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Одной из возможных причин развития рака желудка у блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) могло стать влияние плохой экологической среды, выразил мнение в беседе с NEWS.ru врач-онколог Евгений Черемушкин. По словам специалиста, именно внешние факторы занимают первое место среди провокаторов данного вида онкологии.

Из-за чего мог возникнуть рак желудка у блогера Лерчек? Львиную долю онкологических заболеваний занимают те, что встречаются с внешней средой: это кожа, желудочно-кишечный тракт, легкие. Она самая агрессивная и опасная. Особенно это касается курильщиков, у них высокие риски. Плюс генетика, хронические воспалительные фоновые процессы, которые могут тянуться с детства. Некоторые люди, если они обеспеченные, часто позволяют себе не то, что полезно, а то, что вкусно и очень вредно, — пояснил Черемушкин.

Ранее блогер Алина Акилова заявила, что у ее подруги Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. По ее словам, сейчас Чекалину мучают сильные боли, из-за которых она вынуждена принимать тяжелые анальгетики.

