08 марта 2026 в 19:35

Онколог ответил, откуда у Лерчек могли появиться метастазы в легких

Онколог Черемушкин: метастазы в легких Лерчек могли появиться из плаценты

Валерия Чекалина (Лерчик) Валерия Чекалина (Лерчик) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Метастазы в легких у блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) могли появиться из плаценты ее плода, допустил в беседе с NEWS.ru врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, данный вид рака хорошо лечится и у звезды есть хорошие шансы для ремиссии.

Метастазы — это далеко от первичной опухоли. Но есть нюанс. Возможно, у Лерчек опухоль, исходящая из плаценты. Мы этого не знаем, но можем предположить, что это хориокарцинома. Она очень быстро распространяется именно в легкие. Это ее излюбленное туда поражение, но она и неплохо лечится. С этой точки зрения есть отдельные виды опухоли, которые даже имея отдаленные метастазы дают хороший эффект в ремиссии. Тогда прогноз у Валерии достаточно хороший, даже несмотря на то, что легкие поражены, все вернется к норме, — высказался Черемушкин.

Ранее возлюбленный Лерчек и отец ее ребенка, танцор Луис Сквиччиарини сообщил о метастазах в легких у блогера. Он заявил, что из-за болезни у нее начали разрушаться некоторые позвонки, поэтому хирурги провели срочную операцию на позвоночнике.

