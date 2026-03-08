Лерчек приняла тяжелое решение после операции на фоне рака с метастазами

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, уехала из больницы под расписку, сообщил ее адвокат Олег Бадма-Халгаев в комментарии РИА Новости. По его словам, девушка решила побыть дома с новорожденным сыном.

Валерия находится дома, на днях она уехала из больницы под расписку, чтобы побыть с новорожденным сыном, — объяснил Бадма-Халгаев.

Адвокат уточнил, что вопрос о присутствии Чекалиной на заседании по делу о выводе денежных средств в ОАЭ будет зависеть от ее состояния. Других подробностей о здоровье Лерчек он не привел.

Ранее возлюбленный блогерши, танцор Луис Сквиччиарини, рассказал, что у Лерчик обнаружили опухоль в легких. Он заявил, что из-за болезни у Чекалиной начали разрушаться некоторые позвонки, поэтому хирурги провели срочную операцию на позвоночнике.

Блогерша попала в реанимацию 4 марта. Ее госпитализировали на следующий день после выписки из роддома. Валерия родила сына с помощью кесарева сечения. Сквиччиарини призвал молиться за здоровье Чекалиной. Он добавил, что ребенок полностью здоров.