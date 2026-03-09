Появились кадры поиска пропавших в Звенигороде детей с помощью вертолета МЧС подняло в воздух вертолет для поисков пропавших в Звенигороде детей

Спасатели подняли в воздух вертолет для поисков пропавших в Звенигороде детей, сообщили телеканалу «Звезда» в МЧС России. На представленных кадрах показана работа поисковиков.

Поисковые работы продолжаются уже вторые сутки, в том числе и в ночное время. Водолазы также проверили русло реки на протяжении 2,5 километра. Пешие группы «прочесали» окрестные деревни и поселки. Волонтеры применяют беспилотники для аэросъемки местности, а чтобы добраться до удаленных участков, используются снегоходы.

Ранее во время осмотра берега спасатели обнаружили головной убор, предположительно, принадлежащий одному из детей. Сейчас на месте ЧП работают водолазы и следователи. Всего в поисках детей — 13-летней Алины и 12-летних Богдана и Вани — задействовано более 150 человек.

Также сообщалось, что рыбак видел, как течение реки унесло одного из пропавших мальчиков. Согласно его сведениям, спасти ребенка не удалось из-за сильного течения. После исчезновения подростков возле Москвы-реки их телефоны были недоступны.