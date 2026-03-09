Водолазы продолжили нырять в Москву-реку ради поиска детей Водолазы возобновили работы на месте поиска троих детей в Звенигороде

Специалисты возобновили водолазные работы в Москве-реке на территории Звенигорода ради поиска троих пропавших детей, рассказали ТАСС представители штаба поисковой операции. За последние сутки эксперты осмотрели 600 квадратных метров речного дна. Группы также изучают особенности дна с лодок при помощи эхолотов.

Водолазы возобновили работу после приостановки на ночь, — сказал источник.

Ранее сообщалось о начала масштабных поисков троих подростков, которые бесследно исчезли в подмосковном Звенигороде. Заявление об исчезновении детей поступила дежурным на горячую линию еще 7 марта. В поисках принимают участие более 150 добровольцев и профессионалов. Спасатели тщательно обследуют прибрежную зону Москвы-реки. Также специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются с возможными очевидцами.

До этого была объявлена в розыск молодая жительница Перми Людмила Силина, которая официально сменила личные данные и теперь известна под именем Эльмира Трушкова. Родственники пропавшей считают, что 27-летняя девушка может скрываться в Екатеринбурге.