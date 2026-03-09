Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 10:10

Водолазы продолжили нырять в Москву-реку ради поиска детей

Водолазы возобновили работы на месте поиска троих детей в Звенигороде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты возобновили водолазные работы в Москве-реке на территории Звенигорода ради поиска троих пропавших детей, рассказали ТАСС представители штаба поисковой операции. За последние сутки эксперты осмотрели 600 квадратных метров речного дна. Группы также изучают особенности дна с лодок при помощи эхолотов.

Водолазы возобновили работу после приостановки на ночь, — сказал источник.

Ранее сообщалось о начала масштабных поисков троих подростков, которые бесследно исчезли в подмосковном Звенигороде. Заявление об исчезновении детей поступила дежурным на горячую линию еще 7 марта. В поисках принимают участие более 150 добровольцев и профессионалов. Спасатели тщательно обследуют прибрежную зону Москвы-реки. Также специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются с возможными очевидцами.

До этого была объявлена в розыск молодая жительница Перми Людмила Силина, которая официально сменила личные данные и теперь известна под именем Эльмира Трушкова. Родственники пропавшей считают, что 27-летняя девушка может скрываться в Екатеринбурге.

пропавшие
дети
Москва-река
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
В Финляндии раскрыли, кто создает ядерную угрозу для всего мира
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.